Власти Японии ограничили доступ туристов к горе Фудзияма, чтобы не допустить возможного заражения людей коронавирусом.

Об этом пишет "Интерфакс".

По их словам, решение о закрытии всех маршрутов покорения горы в префектуре Сидзюка принято в первый раз за 60 лет.

"Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году",- отмечается в сообщении.

Также еще одна префектура Яманаси ранее уже закрыла один из туристических маршрутов к Фудзияме.

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