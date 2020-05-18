Япония "отправила" на карантин главный символ страны [ Редактировать ]
Власти Японии ограничили доступ туристов к горе Фудзияма, чтобы не допустить возможного заражения людей коронавирусом.
Об этом пишет "Интерфакс".
По их словам, решение о закрытии всех маршрутов покорения горы в префектуре Сидзюка принято в первый раз за 60 лет.
"Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году",- отмечается в сообщении.
Также еще одна префектура Яманаси ранее уже закрыла один из туристических маршрутов к Фудзияме.
Читайте еще, Япония передаст препарат, лечащий коронавирус в 43 государства. Лекарство будет использоваться для борьбы с пневмонией.
по теме
В Дании коронавирус перестал "убивать" людей
В стране фиксируют рекордную динамику за два месяца
В Великобритании коронавирус "уничтожил" городок
В стране фиксируют более 40 тысяч смертельных случаев
Британия вводит карантин по израильскому сценарию
Ограничения вступят в силу в конце мая
Коронавирусная инфекция начала "поглощать" Африку
В странах зафиксировали более 50 тысяч случаев заболевания