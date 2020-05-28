Возобновление футбольных чемпионатов без полноценной подготовки к ним, а также проведение их концовок по сверхплотному графику чревато 25% скачком травматизма среди игроков. Такой вывод содержится в исследовании компании Zone7, сообщает "Коммерсантъ".

Компания Zone7 подготовила исследование, посвященное возобновлению чемпионата Англии, которое должно состояться 20 июня. Целью исследования было понять, насколько серьезные риски для здоровья игроков он несет.

Zone7 - авторитетная аналитическая структура. В ее базе данных - примерно 5 млн часов выступлений различных спортсменов и команд, в том числе 35 футбольных. Основываясь на них, а также на данных, имеющих отношение к тренировочному процессу, особенностям календаря, возрастных характеристик, она составляет рекомендации по подготовке игроков. Наибольшую известность Zone7 принесло сотрудничество с испанским клубом "Хетафе". Сразу после начала совместной работы в 2017 году "Хетафе" удалось снизить среднее ежемесячное количество травм почти вчетверо - с 3,25 до 0,86.

Исследование Zone7 содержит тревожный сигнал: после возобновления чемпионата Англии уровень травматичности скакнет вверх сразу на 25%. Это объясняется двумя обстоятельствами: недостаточным временем, отведенным на подготовку к возвращению на поле, и плотностью календаря игр.

Оптимальный период, для того, чтобы спортсмены смогли полноценно подготовиться к старту сезона - около 30 дней. Неделю назад футболисты Английской лиги приступили к так называемым групповым тренировкам, но они не являются полноценными, поскольку сопряжены с множеством ограничений. Физиолог Фламиния Ронка, отмечает, что простой футболистов из-за пандемии коронавируса, остановившей чемпионаты в середине марта, будет значительно превышать стандартный для межсезонья. Из-за этого игроки потеряли до 15% общего физического тонуса. Высокий темп его набора только увеличивает риск травм.

Согласно анализу Zone7, график АПЛ, предусматривающий восемь игр в месяц, является экстремально плотным. Такими длительными отрезками играют лишь 4% профессиональных футболистов. Это грозит еще большим количеством травм на фоне перегрузок.

Zone7 иллюстрирует свои выводы рестартом немецкой Бундеслиги. На 16 мая в чемпионате Германии пришлось шесть матчей, и травмы в них получили восемь игроков.

Данное исследование актуально и для всех остальных ведущих первенств, в том числе чемпионата Украины по футболу. Напомним, что клубы украинской Премьер-лиги возобновят игры 30 мая. Финал Кубка Украины состоится 8 июля во Львове.