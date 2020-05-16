В субботу, 16 мая, возобновляется розыгрыш чемпионата Германии. Об этом сообщает ua-football.com.

Все матчи будут проходить без зрителей.

Отмечается, что в рамках 26-го тура в субботу пройдет 6 поединков:

16:30. Аугсбург - Вольфсбург

16:30. Боруссия Д - Шальке

16.30. РБ Лейпциг - Фрайбург

16.30. Фортуна - Падерборн

16.30. Хоффенхайм - Герта

19.30. Айнтрахт - Боруссия М

В воскресенье, 17 мая, состоятся еще два матча: "Кельн" сыграет против "Майнца", а "Унион" примет лидеров чемпионата в лице "Баварии". Завершится тур встречей "Вердера" и "Байера" в понедельник, 18 мая.

К слову, Бундеслига стала первой из топ-5 лиг, решившейся вернуться в игре.

Читайте также о том, что бой Ломаченко с Лопесом не состоится.