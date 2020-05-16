В Германии стартует Бундеслига [ Редактировать ]
В субботу, 16 мая, возобновляется розыгрыш чемпионата Германии. Об этом сообщает ua-football.com.
Все матчи будут проходить без зрителей.
Отмечается, что в рамках 26-го тура в субботу пройдет 6 поединков:
- 16:30. Аугсбург - Вольфсбург
- 16:30. Боруссия Д - Шальке
- 16.30. РБ Лейпциг - Фрайбург
- 16.30. Фортуна - Падерборн
- 16.30. Хоффенхайм - Герта
- 19.30. Айнтрахт - Боруссия М
В воскресенье, 17 мая, состоятся еще два матча: "Кельн" сыграет против "Майнца", а "Унион" примет лидеров чемпионата в лице "Баварии". Завершится тур встречей "Вердера" и "Байера" в понедельник, 18 мая.
К слову, Бундеслига стала первой из топ-5 лиг, решившейся вернуться в игре.
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