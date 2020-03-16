В Закарпатской области была зафиксирована попытка вывезти в Евросоюз восемь килограммов металлической ртути. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе СБУ.

"По предварительной версии следствия, гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов ртути. Транспортное средство злоумышленника правоохранители задержали в пункте пропуска Ужгород", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра авто опасный "товар" обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.

Перевозчика задержали, ему объявлено о подозрении в контрабанде.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются стоимость изъятой ртути, источники происхождения токсичного вещества, а также продавцы и заказчики "товара".

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