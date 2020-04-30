В Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 миллиардов гривен. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"К сожалению, из-за ограничительных меры, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это - очень большая сумма.

Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо отремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на зарплату десятков тысяч работников коммунального хозяйства.