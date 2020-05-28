Які пропозиції туристам готують країни після карантину? Дивіться далі.

Уряд Японії планує ввести спеціальні ваучери для туристів. Таким чином хочуть підтримати індустрію, що постраждала через пандемію. Сума субсидії - 185 доларів на день. Вона має покривати до половини витрат мандрівника. Чеки прийматимуть у кафе, ресторанах і магазинах.

Всього на програму планують виділити понад дванадцять мільярдів доларів. Напередодні в Японії скасували режим надзвичайного стану, що ввели через епідемію.

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Схожим способом приваблюють туристів і на Кіпрі. Уряд Республіки обіцяє компенсувати витрати на проживання, харчування і ліки тим, хто інфікується під час подорожі на острів. Про це йдеться в урядовому листі, з яким ознайомилося агенство "Асошиейтид Пресс".

Лист відправили іноземним урядам, а також туроператорам. Для тих, у кого підтвердиться COVID-19, зарезервують лікарню на 100 місць, а також 112 відділів інтенсивної терапії. Для членів їх родин - спеціальний готель. Туристів на Кіпрі готові приймати з 9 червня, щоправда поки лише з 19 країн і тільки з наявністю результатів тесту на коронавірус.

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Пляжі Австралії побіліли від медичних масок. Однак не через те, що їх вдягли відпочивальники. Засоби персонального захисту викинуло на берег із вантажного корабля, що накренився. Лайнер прямував із Китаю до Мельбурна, але потрапив у шторм - рідкісне явище для тамтешніх місць. Пориви вітру і хвилі пошкодили борт, в океан випали близько сорока контейнерів.

Першими маски виявили жителі Сіднея, які прийшли на берег відпочити після ослаблення карантину. Вони повідомили управління безпеки на морі, дехто вирішив очистити довкілля самостійно. Корабель тим часом попрямував до іншого порту.

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Керівництво компанії Google виплатить по тисячі доларів працівникам, які погодяться залишатися вдома. Кошти розраховані на покупку необхідного обладнання та офісних меблів. На віддалену роботу співробітників Google у різних країнах перевели через пандемію коронавірусу.

Згодом дозволили працювати в такому режимі до кінця року. За словами топ-менеджерів, із червня офіси будуть завантажені на 10 відсотків, до осені на третину.