С 15 июля компания Vodafone Украина увеличила стоимость старых тарифов. Об этом пишет liga.net.

Так, за Vodafone теперь нужно платить:

за RED EXTRA S - 100 грн (вместо 85 грн),

за Vodafone RED EXTRA M - 130 грн (вместо 115 грн).

за RED EXTRA L - 190 грн (место 170 грн).

С 15.07.2019 года стоимость услуг на следующие тарифы будет следующей:

Vodafone RED S - 100 грн/мес;

Vodafone RED M - 135 грн/мес;

Vodafone RED L - 200 грн/мес.

С 16 июля:

Vodafone SuperNet Start услуга "Год без абонплаты" будет стоить 990 грн (вместо 800 грн),

Vodafone SuperNet Pro - 1375 грн (вместо 1100 грн),

Vodafone SuperNet - 2035 (вместо 1500 грн).

Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить 880 грн.

Ранее мы писали о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.