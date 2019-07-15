Vodafone повышает тарифы на мобильную связь [ Редактировать ]
С 15 июля компания Vodafone Украина увеличила стоимость старых тарифов. Об этом пишет liga.net.
Так, за Vodafone теперь нужно платить:
- за RED EXTRA S - 100 грн (вместо 85 грн),
- за Vodafone RED EXTRA M - 130 грн (вместо 115 грн).
- за RED EXTRA L - 190 грн (место 170 грн).
С 15.07.2019 года стоимость услуг на следующие тарифы будет следующей:
- Vodafone RED S - 100 грн/мес;
- Vodafone RED M - 135 грн/мес;
- Vodafone RED L - 200 грн/мес.
С 16 июля:
- Vodafone SuperNet Start услуга "Год без абонплаты" будет стоить 990 грн (вместо 800 грн),
- Vodafone SuperNet Pro - 1375 грн (вместо 1100 грн),
- Vodafone SuperNet - 2035 (вместо 1500 грн).
- Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить 880 грн.
Ранее мы писали о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.
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