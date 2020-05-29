Позиция официального Будапешта по Украине в НАТО зависит не только от образовательного законодательства, но также и украинского закона о языке. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по завершении встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает "Украинская правда".

Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО.

Как известно, с сентября 2017 года Венгрия ветирует все решения в НАТО, касающиеся Украины, а также блокирует диалог на политическом уровне.

Но Сийярто отметил стремление снять ограничения. "Мы не хотим сохранять блокировку, наша цель - достичь договоренностей", - пояснил он.

По словам Сийярто, Будапешт хочет закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желает достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье.

Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое.

Также он рассчитывает, что эта встреча позволила приблизить компромисс.

Он не уточнил конкретные замечания к закону о функционировании украинского языка как государственного.

Примечательно также, что в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул о необходимости изменить закон, хотя до этого Венгрия настаивала на необходимости таких изменений.

В свою очередь Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена.

Я хочу подчеркнуть только одно, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали любые существенные проблемы. И мы должны перевернуть эту страницу, мы должны найти все решения, которые выгодны нашим странам, и в дальнейшем поддерживать друг друга во всех возможных форматах. Мы рассчитываем на то, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО.

По словам министра, Венгрия всегда может рассчитывать на поддержку ее инициатив в Центральной Европе со стороны Украины, поскольку Украина также принадлежит к большой семье центральноевропейских государств.

"И мы настроены работать на результат, на позитивный результат, когда обе наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", - подчеркнул Кулеба.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".