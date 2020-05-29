Зупинити свавілля та корупцію в Сумській обласній раді вимагають представники депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя". На думку опозиціонерів, з приходом на посаду нового очільника облдержадміністрації Романа Грищенка, в облраді без поважної причини почали звільняти керівників профільних управлінь. Бюджет області недовиконано, квітне корупція при будівництві доріг. А ще, не реалізовані завдання у боротьбі з пандемією: не закуплені апарати ШВЛ, відсутні обіцяні доплати медикам за квітень.

Олександр Стрельченко, співголова депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя" Сумської обласної ради:

Люди отримали тільки за березень і то не всі. Бучачківська ОТГ ще не отримала цих надбавок, а там я хотів би щоб ви почули там 500 грн чи 1000 грн на двох лікарів, чи хто стикався, був на передовій у боротьбі з коронавірусом. А квітень, травень - люди ще не отримали.

Микола Войтенко, член депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя " Сумської обласної ради: