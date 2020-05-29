"Опозиційна платформа - За життя" вимагає зупинити свавілля та корупцію на Сумщині [ Редактировать ]
Зупинити свавілля та корупцію в Сумській обласній раді вимагають представники депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя". На думку опозиціонерів, з приходом на посаду нового очільника облдержадміністрації Романа Грищенка, в облраді без поважної причини почали звільняти керівників профільних управлінь. Бюджет області недовиконано, квітне корупція при будівництві доріг. А ще, не реалізовані завдання у боротьбі з пандемією: не закуплені апарати ШВЛ, відсутні обіцяні доплати медикам за квітень.
Олександр Стрельченко, співголова депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя" Сумської обласної ради:
Люди отримали тільки за березень і то не всі. Бучачківська ОТГ ще не отримала цих надбавок, а там я хотів би щоб ви почули там 500 грн чи 1000 грн на двох лікарів, чи хто стикався, був на передовій у боротьбі з коронавірусом. А квітень, травень - люди ще не отримали.
Микола Войтенко, член депутатської групи "Опозиційна платформа - За життя " Сумської обласної ради:
На сьогодні, в ремонті доріг загального користування місцевого значення, нажаль, існують якісь корупційні зрозумілі схеми. Тендери виграють на протязі багатьох років одні іті самі суб'єкти господарювання. За цими схемами тільки в цьому році можливо відмити від 150 до 200 мільйонів гривень.
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