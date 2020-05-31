Пандемия показала неготовность инфекционной службы в Украине - Ляшко [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины - Виктор Лякшко заявил, что наиболее незащищенными, во всех смыслах, во время пандемии коронавируса в Украине оказались медики. Об этом Ляшко заявил в интервью "Радио Свобода".
Ляшко заявил, что именно медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом в Украине и эти 20% для Украины - слишком большой показатель. Он заявил. что такое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах.
Главный санврач подчеркнул, что регистрация заболеваний внутри больниц в Украине находилась ниже европейского уровня, что также повлияло на количество случаев коронавируса среди медиков.
В медучреждениях не было четкого зонирования на опасные и безопасные зоны, не было алгоритма выхода из инфекционных боксов и входа в ординаторские и не проводилась необходимая дезинфекция.
Виктор Ляшко также заявил, что единственная больница на всю Украинцу была лишь в одной области- в Закарпатской, где не зафиксировали ни одного инфицированного коронавирусом медика.
Я был в одном из заведений, где главный врач, он еще работал в военной хирургии, он знает, как это.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины заявил о второй,ожидаемой, волне коронавирусе в Украине.
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