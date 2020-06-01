Зеленский утвердил состав Нацсовета по антикоррупционной политике [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие.
Весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:
- Владимир Зеленский - президент Украины, глава Национального совета,
- Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель главы Национального совета,
- Арсен Аваков - министр внутренних дел,
- Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины,
- Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию),
- Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию),
- Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),
- Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,
- Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),
- Сергей Ионушас - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
- Андрей Костин - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),
- Алексею Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины,
- Сергей Марченко - министр финансов Украины,
- Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,
- Денис Монастырский - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
- Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,
- Александр Новиков - глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,
- Валерий Пацкан - глава Счетной палаты (по согласованию),
- Анастасия Радина - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),
- Дмитрий Разумков - глава Верховной Рады Украины (по согласию),
- Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),
- Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,
- Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,
- Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,
- Сергей Солодченко - первый заместитель главы Государственной фискальной службы,
- Руслан Стефанчук - первый заместитель главы Верховной Рады Украины (по согласию),
- Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)
- Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),
- Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),
- Игорь Черкасский - глава Государственной службы финансового мониторинга Украины,
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,
- Галина Янченко - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).
Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.
Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актам.
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