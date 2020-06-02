Губернаторство за миллион: в Харькове задержали "торговцев должностями" (видео) [ Редактировать ]
В Харькове двое мужчин из Киева пытались "продать" должности председателя Харьковской областной государственной администрации и главного налоговика области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 миллион долларов", - написал Кучер.
И добавил, что в Харьковской, Киевской и Одесской областях идут обыски по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.
В СБУ сообщили, что злоумышленники, пытавшиеся продать должности глав Харьковской ОГА и областной налоговой, ранее уже выманили у женщины 60 тысяч долларов.
Нелегальный бизнес организовали жители Одессы и Киева. Они обещали "клиентам" пролоббировать их интересы в высших эшелонах власти. "Решалы" выдавали себя за действующих чиновников и ссылались на связи с народными депутатами, главами парламентских фракций и министрами.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения по статье 190 УК Украины - "Мошенничество в особо крупном размере".
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила подпольную сигаретную фабрику, которая поставляла сигареты в ЕС.
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