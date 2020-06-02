Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны из-за агрессии России против Украины. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я считаю, что мы здесь слишком оптимистичны. Третья мировая война - она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен", - заявил Климкин.

Дипломат акцентировал внимание на том, что такое обострение ситуации требует от Украины новых подходов к обеспечению собственной безопасности.

"Мы говорили о Будапештском меморандуме. Я считаю идею о переписывании Будапештского меморандума чистым мазохизмом, но вернуться к логике - в этом что-то есть", - сказал Климкин.

Об угрозе широкомасштабной войны с Россией высказался и вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, он не видит возможности продвижения российских войск вглубь Украины, поскольку "350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны".

Как ранее сообщали "Подробности", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство "ДНР" и "ЛНР", и сами эти образования будут ликвидированы.