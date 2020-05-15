Визит в Берлин заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, курирующего со стороны Москвы переговоры по Донбассу, является "негативной историей" для Украины. Об этом предупреждает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Свои размышления относительно визита российского переговорщика в Германию экс-глава МИДа опубликовал в своем Facebook.

"В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит на треке урегулирования, в частности об идее создания так называемой "консультативного совета", это их, мягко говоря, "не вдохновляет", - написал Климкин.

Дипломат выразил обеспокоенность относительно того, что переговоры были проведены в личном формате, а не по телефону. По мнению Климкина, Германия хотела дать Украине сигнал, что ей нужно придерживаться "нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами. Экс-министр предположил, что на переговорах поднимался и вопрос "Северного потока - 2", а также "идеи, как обойти санкции США".

"В целом картина для нас получается несимпатичная", - резюмирует Климкин.

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что провел в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Официально о переговорах известно не было.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе не смогла принять итоговое заявление после прошедших 14 мая переговоров в формате видеоконференции. На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. Россия возлагает ответственность за срыв договоренностей на официальный Киев, который в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.