Выборы президента Польши состоятся 28 июня. Об этом сообщил спикер Сейма Эльжбета Витек, передает ТАСС.

"Я хотела бы, чтобы соперничество во время избирательной кампании было честным, и чтобы 28 июня мы могли проголосовать и выбрать президента в первом туре, а если нет, то через две недели состоится второй тур, чтобы до 6 августа у нас был избранный и приведенный к присяге новый глава государства", - сказала спикер Сейма.

Согласно конституции Республики, именно глава нижней палаты парламента назначает дату проведения выборов президента. Теперь в Польше официально стартовала избирательная кампания.

Срок полномочий действующего президента Польши Анджея Дуды истекает 6 августа. 28 июня было крайней датой для проведения первого тура выборов.

Основных претендентов на президентское кресло трое. Действующий глава государства Анджей Дуда, является фаворитом гонки. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать 41% избирателей. Его главный конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он пользуется поддержкой 26% поляков. Тройку лидеров замыкает журналист Шимон Холовня - за него готовы проголосовать 12% поляков.

Как сообщалось ранее, Польша открыла границу для студентов из Украины.