В Польше назвали дату президентских выборов [ Редактировать ]
Выборы президента Польши состоятся 28 июня. Об этом сообщил спикер Сейма Эльжбета Витек, передает ТАСС.
"Я хотела бы, чтобы соперничество во время избирательной кампании было честным, и чтобы 28 июня мы могли проголосовать и выбрать президента в первом туре, а если нет, то через две недели состоится второй тур, чтобы до 6 августа у нас был избранный и приведенный к присяге новый глава государства", - сказала спикер Сейма.
Согласно конституции Республики, именно глава нижней палаты парламента назначает дату проведения выборов президента. Теперь в Польше официально стартовала избирательная кампания.
Срок полномочий действующего президента Польши Анджея Дуды истекает 6 августа. 28 июня было крайней датой для проведения первого тура выборов.
Основных претендентов на президентское кресло трое. Действующий глава государства Анджей Дуда, является фаворитом гонки. По данным соцопросов, за него готовы проголосовать 41% избирателей. Его главный конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он пользуется поддержкой 26% поляков. Тройку лидеров замыкает журналист Шимон Холовня - за него готовы проголосовать 12% поляков.
Как сообщалось ранее, Польша открыла границу для студентов из Украины.
по теме
Польша грозит оштрафовать "Газпром"
В Варшаве считают, что газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для экспорта российского газа в Европу, укрепит и так доминирующее положение "Газпрома" на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности Европейского Союза.
Евросоюз упростил визовый режим с Беларусью
Стоимость краткосрочной шенгенской визы для белорусов снизится с нынешних 80 евро до 35 евро, уменьшится список документов на подачу визы, а срок принятия решения о ее выдаче сократится до 10 дней.
Режим Порошенко сменился режимом Зеленского - ОПЗЖ
Режим Порошенко сменился режимом Зеленского - ОПЗЖ
Драки в Верховной Раде стали рекламой оперного театра в Бельгии (видео)
В центре Брюсселя развешены афиши нового сезона 2020-2021 в "Ла Монне", на которых нардеп от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко сошелся в рукопашной с членами Компартии. Плакаты украшает надпись "Once Upon Now".
"Голубя-шпиона" посадили в тюрьму
Птица провела три года в тюрьме за ложное обвинение