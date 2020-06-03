Когда в Украине легализуют игорный бизнес [ Редактировать ]
В Верховной Раде планируют на следующей неделе выйти на голосование законопроекта об игорном бизнесе. При этом отмечается, что в проект закона внесли 3,5 тысячи правок.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.
"Сегодня (законопроект об игорном бизнесе, - ред.) рассматривал комитет. Там 3500 поправок. Будет несколько заседаний комитета. Я надеюсь, что мы вынесем (законопроект, - ред.) уже через неделю на голосование и тогда легализируем этот бизнес. Тогда будут поступать какие-то средства в бюджет, которые уже сможем тратить", - заявил Арахамия.
Ранее мы писали, что Арахамия оценил вероятность отставки Авакова.
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