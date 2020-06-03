В Верховной Раде планируют на следующей неделе выйти на голосование законопроекта об игорном бизнесе. При этом отмечается, что в проект закона внесли 3,5 тысячи правок.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сегодня (законопроект об игорном бизнесе, - ред.) рассматривал комитет. Там 3500 поправок. Будет несколько заседаний комитета. Я надеюсь, что мы вынесем (законопроект, - ред.) уже через неделю на голосование и тогда легализируем этот бизнес. Тогда будут поступать какие-то средства в бюджет, которые уже сможем тратить", - заявил Арахамия.

Ранее мы писали, что Арахамия оценил вероятность отставки Авакова.