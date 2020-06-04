В "Приват24" произошел сбой [ Редактировать ]
В четверг, 4 июня, пользователи Приватбанка сообщают о сбое в работе приложения "Приват24", также неадекватно работают приложения для бизнеса, а звонки в контакт-центр временно недоступны.
На момент написания новости сбой продолжался. При попытке зайти в личный кабинет приложение выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".
"Друзья, авторизация в Приват24 и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами.
Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает в обычном режиме.
Поддержка в чате на сайте банка и в личных сообщениях этой страницы поможет вам с решением вопросов", - говорится в сообщении Приватбанка в Facebook.
Как сообщалось ранее, "ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для бизнеса.
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