В четверг, 4 июня, пользователи Приватбанка сообщают о сбое в работе приложения "Приват24", также неадекватно работают приложения для бизнеса, а звонки в контакт-центр временно недоступны.

На момент написания новости сбой продолжался. При попытке зайти в личный кабинет приложение выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".

"Друзья, авторизация в Приват24 и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами.

Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает в обычном режиме.

Поддержка в чате на сайте банка и в личных сообщениях этой страницы поможет вам с решением вопросов", - говорится в сообщении Приватбанка в Facebook.

Как сообщалось ранее, "ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для бизнеса.