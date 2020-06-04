ІФА-тест допоможе встановити, чи є в організмі антитіла до коронавірусу

Наприкінці травня в Україні стартувало ІФА-тестування. Цей метод виявлення коронавірусної інфекції показує, чи є антитіла до COVID-19. За словами епідеміологів, це дозволить з'ясувати, скільки українців насправді уже перехворіли і мають імунітет. Кому безплатно робитимуть такі тести і чим вони відрізняються від ПЛР та експрес-діагностики?

За методом імуноферментного аналізу, або ІФА-тесту, можна встановити, чи є в організмі антитіла до коронавірусу, тобто чи хворіла людина на COVID-19, навіть якщо в неї не було симптомів. Для перевірки беруть кров із вени, відділяють сироватку і з нею проводять дослідження.

Олександр Кректун, завідувач централізованого відділення автоматизованої лабораторної діагностики:

Ставимо ми все це в прилад, який називається плашковий фотометер і він аналізує кожну луночку і видає результат - антитіла виявлені, чи не виявлені. В даний час ми робимо два види антитіл - це маркер гострої форми, або який називається "імуноглобулін-М" і маркер хронічних форми, який називається "імуноглобулін-G".

Таким методом у Рівному тестують працівників у діагностичному центрі. Тут минулого тижня на коронавірус занедужала одна з працівниць, у медзакладі провели вже 450 досліджень.

Роман Шустик, головний лікар КП "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука":

Ми обстежили, якщо є підозра - ізолювали, відправили на обстеження. Якщо немає - людина приходить на роботу. Якщо є якась підозра, поки ми візьмемо ПЛР-тест, поки ми його зробимо - це проходить час. Ми втрачаємо час.

Результат ІФА готовий за дві-три години. Якщо він позитивний, - для підтвердження діагнозу призначать ПЛР-діагностику. Вона виявляє в організмі хворого сам вірус. Але потрібно більше часу - майже вісім годин, і грошей.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

Десь, приблизно 350 гривень коштує один швидкий тест. Якщо вернутися до вартості ПЛР - то цей тест коштує від 2 тисяч до 3,5 тисяч гривень, а якщо до імуноферментного аналізу - то це буде орієнтовно 50 -100 гривень.

В обласному управлінні охорони здоров'я запевняють: ІФА-тест дасть змогу перевірити більше людей і мати об'єктивнішу картину поширення вірусу. На Рівненщині до цього планують залучити п'ять лабораторій.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

ПЛР в нас дві лабораторії робить зараз. За дві зміни дві лабораторії максимально можемо зробити 500-600 тестів, а імуноферментний аналіз - одна лабораторія за зміну може робити 500 обстежень.

Направлення на ІФА-тестування, як і на ПЛР, видаватимуть сімейні лікарі. Безплатно їх проводитимуть пацієнтам, які мають симптоми коронавірусної інфекції або планують робити операцію, а також правоохоронцям та медикам.