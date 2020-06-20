Самостоятельность - это неотъемлемая черта характера успешного и активного ребенка.

По словам экспертов, навыки самостоятельного принятия решений не возникают сами по себе, их нужно развивать еще с детства. Так же, как детей учат ходить, разговаривать, читать, так их надо учить решительности, пишет издание 4 mamas.

Психологи утверждают, что ребенка можно учить самостоятельности с трех лет. Именно в этом возрасте дети начинает говорить: "Я сам!", "Не хочу!" и как-то показывать собственную личность. Здесь главное не пугаться и не ругать его, а понемногу приучать к самостоятельности.

Специалисты советуют давать ребенку право выбора, но одновременно устанавливать определенные границы. Никогда не стоит говорить "делай что хочешь". Такую фразу дети понимают, как равнодушие взрослых.

Если раньше родители авторитарно управляли жизнью ребенка, говоря ему, что делать, а что нет, то сейчас стоит изменить свой стиль общения на более демократичный. Говорите с ребенком и учитывайте его желание.

Не следует делать за ребенка то, что он может выполнить сам. Ведь самостоятельное решение - это часть самостоятельного поведения.

Не следует забывать о похвале, даже если ребенок сделал привычные вещи. Это покажет ребенку, что родители ценят его усилия и стимулировать желание больше работать.

Стоит позволять ребенку ошибаться и одновременно искать позитив. Надо объяснить, что вполне нормально в чем-то ошибаться или не знать чего-то и ошибка не является катастрофой. Кроме того, можно обсудить, почему так произошло, какие действия к этому привели и попытаться найти в этом что-то положительное.

По словам психологов, авторитет родителей не повлияет на то, что ребенок сам выбирает себе цвет одежды утром или просит приготовить любимый завтрак. Так, при обсуждении планов между ребенком и его родителями наладятся доверительные отношения. А это значительно лучше, чем когда ребенок боится родителей, потому что они могут его наказать за что-то.

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