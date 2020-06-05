Перестрелка в Броварах: установлены 67 участников [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков во время отчета в Раде заявил, что установлено 67 участников перестрелки в Броварах. Также уже 44 лицам объявлено о подозрении.
По словам Авакова, перестрелка в Броварах - искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева.
Перестрелка стала следствием коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.
Читайте еще, суд арестовал еще 10 участников в броварской перестрелке. Среди задержанных - криминальный авторитет.
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