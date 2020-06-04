Стрельба в Броварах: правоохранители обыскали фигурантов дела [ Редактировать ]
Сотрудники полиции провели обыски в домах участников перестрелки в Броварах.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации, в домах фигурантов дела обнаружили целый арсенал оружия.
По результатам обысков были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи. Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.
Известно, что полиция возбудила уголовное дело по 4 статьям уголовного кодекса.
Фото: МВС
Читайте еще, суд арестовал еще 10 участников в броварской перестрелке. Среди задержанных - криминальный авторитет.
по теме
Полиция арестовала новых "броварских стрелков"
Фигурантам выберут меру пресечения в течении 72 часов
Первый пошел: суд арестовывает участников перестрелки в Броварах
После "разборок" перевозчиков в Броварах были задержаны 28 человек. Действия 21 участника конфликта квалифицированы как "хулиганство".
Підприємці та нелегали стріляниною ділили ринок пасажирських перевезень у Броварах (відео)
У Броварах стався конфлікт між підприємцями, які здійснюють пасажирські перевезення, та нелегальними перевізниками
Штат полиции Кагарлыка полностью сократили
После жуткого скандала с изнасилованием, в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела
"Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении
Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия