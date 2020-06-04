Сотрудники полиции провели обыски в домах участников перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации, в домах фигурантов дела обнаружили целый арсенал оружия.

По результатам обысков были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи. Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

Известно, что полиция возбудила уголовное дело по 4 статьям уголовного кодекса.

Фото: МВС

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