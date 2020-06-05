В пятницу, 5 июня, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд имеет ряд условий по продолжению сотрудничества с Украиной. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

В ходе эфира был опубликован ряд требований и министра попросили рассказать, соответствуют ли они действительности. Марченко сказал, что создание понятия "гарантированного минимального дохода" не соответствует действительности. Что касается введения рыночной цены на газ и отопление для населения, это, по его словам, совсем не так.

Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена - 2 275. Это цена мая. То есть цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена.

Кроме того, предусматриваются реформы в медицинской и образовательной отраслях.

Вопрос - что укладывается в этот формат. Переход на новые модели финансирования - это нормальный подход. Я не вижу там проблемы, там не записано, что это какая-то реформа, которая делает какие-то злые вещи. В этом там дискуссии нет.

Что касается пенсионной реформы, то МВФ рекомендует Украине, по его словам, не делать исключения в плане пенсий, а также не делать льготных пенсий для судей, прокуроров. В то же время, о повышении пенсионного возраста речи пока не идет.

Там определенные предосторожности относительно того, что возможность раскачивания пенсионной системы, они созданы. И больше никаких там рисков. О повышении пенсионного возраста речь не идет. Категорически не идет.

В свою очередь реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службы, государственной таможенной службы.

Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технические шаги, которые мы бы делали с МВФ или без МВФ.

В меморандуме упоминается приватизация, но там не говорится про конкретные предприятия, например, об Одесском припортовом заводе, Центрэнерго или Электротяжмаше, подчеркнул министр. Фактически в меморандуме зафиксированы те вещи, которые уже приняты - о снятии моратория на продажу земли, внедрение рыночных механизмов. Никаких дополнительных обязательств нет кроме тех, которые власть уже на себя взяла.

Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов