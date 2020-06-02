В ночь на вторник, 2 июня, умер 36-летний украинский музыкант Руслан Егоров. Об этом сообщила его сестра Илона Ковальчук на своей странице в Facebook.

По предварительным данным причиной внезапной смерти музыканта стал сердечный приступ.

По словам сестры основателя джазового коллектива "Квартет Руслана Егорова", она разговаривала с братом в роковую ночь. Женщина не сообщила детали разговора, но отметила, что сразу вызвала скорую и поехала к брату.

Ковальчук отмечает, что уже спустя 3 минуты после звонка, Егоров перестал ей отвечать. Она приехала к брату спустя 15 минут, но врачи не смогли спасти музыканта.

Сестра джазмена пообещала сообщить подробности о похоронах и прощании с Егоровым.

Ранее мы писали, что муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса.