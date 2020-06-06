В Україні більш як півтисячі нових хворих на коронавірус. За останню добу у 550 громадян виявили COVID-19, з них - 44 у дітей та 53 у медичних працівників.

За останню добу протестували майже 18 тисяч людей. Загалом, від початку епідемії інфікувалися більше 26 тисяч українців. Майже 12 тисяч змогли побороти захворювання. 777 - померли.

Найбільше хворих зараз у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та у Києві.