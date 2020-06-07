Власти Шри-Ланки объявили, когда начнут принимать туристов [ Редактировать ]
Власти Шри-Ланки сообщили, что с 1 августа готовы возобновить работу туристического сектора в стране. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Для привлечения туристов, им готовы продлевать срок действия визы с 30 дней до полугода.
"Рассматривается вопрос о дальнейшем отдыхе для гостей с длительным пребыванием, что позволит туристу получить пятилетнюю многократную визу с максимальным сроком пребывания шесть месяцев", - говорится в сообщении управления по развитию туризма Шри-Ланки.
Отдыхающим до посадки на рейс и по прибытии в Шри-Ланку необходимо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса. Туристы, проживающие на острове более 10 дней, обязаны сдать тест на COVD-19 повторно.
По состоянию на 7 июня в островной стране зафиксирован 1 801 случай заражения коронавирусом, умерли 11 человек.
Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке запретили носить одежду, закрывающую лицо.
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