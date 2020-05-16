Под поверхностью Марса находится большое море. Об этом заявили специалисты NASA, пишет svidok.online.

С помощью специального радиолокатора ученые смогли установить, что море состоит из замороженной воды. Общий слой воды может достигать 14 тысяч кубических метров. При этом толщина слоя составляет до 170 метров.

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"Море находится на большой глубине на западе равнины Утопия. Также исследователям удалось установить, что море примерно на 80% может состоять из водяного льда, остальные 20% - это газы и песок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что исследовать Марс с воздуха отправится вертолет "Изобретательность".

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