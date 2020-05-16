На Марсе обнаружили огромное море [ Редактировать ]
Под поверхностью Марса находится большое море. Об этом заявили специалисты NASA, пишет svidok.online.
С помощью специального радиолокатора ученые смогли установить, что море состоит из замороженной воды. Общий слой воды может достигать 14 тысяч кубических метров. При этом толщина слоя составляет до 170 метров.
"Море находится на большой глубине на западе равнины Утопия. Также исследователям удалось установить, что море примерно на 80% может состоять из водяного льда, остальные 20% - это газы и песок", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что исследовать Марс с воздуха отправится вертолет "Изобретательность".
Также мы писали о том, что на метеорите с Марса нашли следы живых существ.
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