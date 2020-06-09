Відновлення кримінального провадження про рефінансування VAB банку - незаконне. Таке рішення ухвалив Печерський райсуд столиці. Тепер Генпрокурор повинен скасувати постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора. Рішення - остаточне і оскарженню не підлягає.

Відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка - незаконне. Таке рішення Печерський райсуд столиці ухвалив 5 червня. І зобов'язав Генпрокурора - негайно закрити справу.

Дмитро Лошаков, адвокат:

Зазначена справа була відкрита у 2016 році - Розслідувалися обставини отримання стабілізаційного кредиту VAB - банку у 2014 році. За понад три роки розслідування було встановлено, що кредит було видано правомірно. Обгрунтовано та витрачено за цільовим призначенням. Вказані обставини були підтверджені і Національним банком - вже після незаконно відновлення кримінального провадження. В серпні 2019 року кримінальне провадження було закрите. В тому числі і за результатом проведення численних експертиз.

Відновити кримінальне провадження вирішив перший заступник Генпрокурора Віталій Касько у вересні 2019. Підстав для цього не було, повноважень не вистачало, та й усі процесуальні строки було порушено, заявили у компанії, акціонером якої є Олег Бахматюк.

Дмитро Лошаков, адвокат:

Вказані обставини не відповідають дійсності, суперечать експертизам, а відновлене кримінальне провадження в вересні 2019 року, ми пов'язуємо з політичними мотивами, з особистою зацікавленістю директора НАБУ Артема Ситника, який розглядає зазначену справу як політичний захист від втрати посади. Бо він виступає публічно, згадує цю справу і вказує, що його хочуть позбавити посади у зв'язку з цією справою. Артем Ситник визнаний судом корупціонером Для Артема Ситника ця справа є принциповою і він розглядає цю справу як спосіб збереження крісла.

Такі кроки НАБУ адвокати розцінюють, як тиск на бізнес. Адже лише за останній час слідчі кілька разів проводили обшуки на підприємствах та багатогодинні допити працівників. При цьому причини своїх дій не обгрунтовували.