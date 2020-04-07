В Черкассах двое зараженных коронавирусом сбежали из больницы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Надежды Гетьман.

Так, больные покинули территорию больницы через отдельные выходы на улицу, которые есть в каждом боксе.

"В других областях такое уже случалось, у нас такое впервые. Поэтому сегодня на заседании штаба по ликвидации ЧС буду выносить вопрос, как в дальнейшем предотвратить подобные случаи", - подчеркнула она.

По состоянию на 7 апреля в Черкасской области подтверждено 62 случая инфицирования Covid-19.

Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.