В Черкассах больные коронавирусом сбежали из больницы [ Редактировать ]
В Черкассах двое зараженных коронавирусом сбежали из больницы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Надежды Гетьман.
Так, больные покинули территорию больницы через отдельные выходы на улицу, которые есть в каждом боксе.
"В других областях такое уже случалось, у нас такое впервые. Поэтому сегодня на заседании штаба по ликвидации ЧС буду выносить вопрос, как в дальнейшем предотвратить подобные случаи", - подчеркнула она.
По состоянию на 7 апреля в Черкасской области подтверждено 62 случая инфицирования Covid-19.
Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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