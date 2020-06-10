"Наша сила - в любви": Каменских и Потап очаровали фанатов заявлением [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое фото со звездным мужем.
Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
"Наша сила - в любви", - подписала публикацию певица.
Фанаты умилились таким заявлением Насти и "закидали" парочку восхищенными комментариями.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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Поклонники оценили публикацию и отметили, что певица очень сексуально двигается