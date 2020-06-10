Три мільйони 380 тисяч людей у світі одужали від коронавірусної інфекції. Зменшується і щоденна кількість нових випадків. У Бразилії відновили роботу сайту із даними про епідемію,- донедавна, за наказом президента, цю інформацію приховували. У Нью-Йорку карантин скасували напередодні, до роботи повернулися майже півмільйона громадян. Яка ситуація у Європі?

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У частині Великої Британії з 15 червня запрацюють зоопарки. Це стосується Англії. Шотландія, Вельс та Північна Ірландія керують карантинними обмеженнями самостійно. У місцях дозвілля необхідно дотримуватися соціальної дистанції та правил гігієни. Під час карантину зоопарки переживали фінансову скруту, уряд уже надав їм допомогу на загальну суму 14 мільйонів фунтів. З 15 червня зможуть відновити роботу магазини товарів другорядного значення. А ось перукарні, бари і ресторани зачинені до 4 липня. Громадяни, що прибувають до Сполученого Королівства, зобов'язані пройти 14-денний карантин.

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Надзвичайний стан у Франції скасують 10 липня, - про такі наміри оголосили в уряді. Водночас, міністри готують законопроект, який дозволить продовжити низку карантинних обмежень ще на 4 місяці. Якщо ж епідемічна ситуація знову погіршиться, надзвичайний стан можуть запровадити повторно. Втім поки що ситуація поліпшується - щодня підтверджують по кілька сотень нових випадків COVID-19. У реанімаціях перебувають менше тисячі осіб, тоді як на піку епідемії, у квітні, їх було понад 7 тисяч.

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Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії. Міністерства внутрішніх справ обмінялися даними про епідеміологічну ситуацію у двох країнах. Італія пережила один із найбільших у Європі спалахів коронавірусу, в останні тижні ситуація значно покращилася. Низка сусідів досі відмовляються відкривати свої кордони для італійців, хоча сама Італія пускає іноземців з 3 червня. Зовнішні кордони ЄС залишаються заблоковані щонайменше до 15 червня. Ймовірно, заборону продовжать до кінця місяця.

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У Туреччині дозволили виходити з дому людям, старшим 65 років. Полишати оселю літнім громадянам тепер можна з 10 ранку до 8 вечора. Зняли обмеження і для неповнолітніх - діти можуть виходити з дому в супроводі батьків. Від початку червня в країні вже працюють кафе й ресторани. З першого липня відкриють театри і кінотеатри. Цими вихідними у Туреччині уперше не запроваджували комендантську годину.