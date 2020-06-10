Немовля, якому менше місяця - захворіло на коронавірус. Спалахи COVID-19 одразу в кількох дитячих садках. І рекордна кількість інфікованих у лікарнях. 233 людини - це ситуація у Києві. У столиці вона одна із найскладніших по країні.

Якщо ж подивитися на загальні дані, то вони такі: за останню добу плюс 525 нових випадків. І це відчутно більше, аніж напередодні - майже на півтори сотні. 23 людини померли. Загальна статистика - понад 28 тисяч інфікованих від початку пандемії.

Але при цьому карантин в Україні відсьогодні став ще м'якшим.

Уже можна працювати готелям та закладам культури. Але за певних умов: дистанція, температурний скринінг та дезінфекція. Ну і вхід, звісно, лише у масках. Стадіони поки не працюватимуть. Відкриваються бази відпочинку, окрім дитячих санаторіїв і таборів - щодо них уряд має найближчим часом ухвалити окреме рішення.

Але ці карантинні послаблення не стосуються тих регіонів, де забагато інфікованих на коронавірус. Це - 6 областей: Волинь, Буковина, Закарпаття. Та Рівненщина, Житомирщина, Львівщина і Київ.