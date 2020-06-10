Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять фанатов. На этот раз звезда поделилась в Instagram интересным фото, которое насторожило фанатов.

На снимке Леся позирует, облокотившись на стену и закатывая глаза.

Поклонники были шокированы такой публикацией ведущей. Одни поинтересовались, все ли хорошо у Леси, а другие в который раз восхитились ее чувством самоиронии.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму.

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