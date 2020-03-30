Послание от гуру: Далай-лама обратился к миру в связи с коронавирусом [ Редактировать ]
Буддистский духовный лидер записал послание из-за пандемии.
Об этом сообщает Central Tibetan Administration.
По информации, Далай-лама призвал мир быть мужественными и решительными в борьбе с инфекцией. Также лидер призвал использовать современные технологии и применять изобретательность.
Гуру отметил, что в борьбе со столь серьезным врагом – нормально испытывать страх, но буддийский мыслитель Шантидева как-то сказал: "Если мы как-то можем решить проблемы, нужно решать и не испытывать беспокойства; если же их решить невозможно, то беспокойство на этот счет нам не поможет".
Кроме того, Далай-лама заявил, что он молится за скорейшее завершение пандемии, а также выразил свое глубокое признание всем врачам, которые борются с коронавирусом.
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