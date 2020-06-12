В Украине создадут новые районы: где и сколько [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.
В постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
АР Крым - 10 районов,
Винницкая область - 5 районов,
Волынская область - 4 района
Днепропетровская область - 6 районов
Донецкая область - 8 районов
Житомирская - 4 района
Закарпатская область - 5 районов
Запорожская область - 5 районов
Ивано-Франковская область - 5 районов
Киевская область - 6 районов
Кировоградская область - 4 района
Луганская - 8 районов
Львовская область - 7 районов
Николаевская - 4 района
Одесская - 6 районов
Полтавская - 4 района
Ровенская область - 4 района
Сумская область - 5 районов
Тернопольская область - 3 района
Харьковская область - 7 районов
Херсонская область - 3 района
Хмельницкая область - 5 районов
Черкасская область - 4 района
Черновицкая область - 3 района
Черниговская область - 4 района.
По формированию ОТГ принято следующее решение:
В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,
В Волынской области - 54 т.о.,
В Днепропетровской области - 86 т.о.,
В Сумской области - 51 т.о.,
В Николаевской области - 52 т.о.,
В Кировоградской области - 49 т.о.,
В Черкасской области - 67 т.о.,
В Ивано-Франковской области - 62 т.о.,
В Ровенской области - 64 т.о.,
В Винницкой области - 63 т.о.,
В Закарпатской области - 64 т.о.,
В Киевской области - 69 т.о.,
В Черниговской области - 57 т.о.,
В Харьковской области - 56 т.о.,
В Луганской области - 37 т.о.,
В Одесской области - 91 т.о.,
В Черновицкой области - 52 т.о.,
В Запорожской области - 67 т.о.,
В Херсонской области - 49 т.о.,
В Тернопольской области - 55 т.о.,
В Хмельницкой области - 60 т.о.,
В Донецкой области - 66 т.о.,
В Житомирской области - 65 т.о.
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
Ранее сообщалось, что Кабмин изменил правила прописки.
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