Юрий Бойко о Меморандуме с МВФ: Правительство перепутало приоритеты [ Редактировать ]
Украина могла получить намного более выгодные кредитные условия на внешних рынках, если бы в правительстве были опытные профессионалы. Нынешняя же власть перепутала приоритеты в общении с кредиторами. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя программу с МВФ, подписанную Украиной. Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".
"Я в свое время сам проводил переговоры с МВФ в 2010 году, и мы отказались от этой программы, потому что они требовали увеличить коммунальные тарифы на 30%. Мы подсчитали, что это приведет к задолженности у людей - и отказались от неё. И ничего - выжили", - напомнил народный депутат.
Напомним, что 9 июня Совет директоров МВФ одобрил новую 18-месячную программу stand by для Украины в размере $5 млрд. 12 июня Украине перечислили первый транш в размере $2,1 млрд.
"Тех денег, которые нам дают сейчас по условиях stand by, хватает только на то, чтобы отдать долги, которые уже есть у страны", - заявил Юрий Бойко.
Политик напомнил, что в прошлом году треть расходов бюджета ушла на выплату долгов. Поэтому Украине проще было бы обратиться в МВФ по программе экстренного финансированию, которую получили почти 60 стран, – и перенести выплату внешних долгов не с МВФ, а с владельцами облигаций. В таком случае ресурсы остались бы в стране, а мы дополнительно получили бы около $3 млрд как страна-партнер МВФ по экстренному финансированию, и отсрочили бы выплату примерно 143 млрд грн., которые должны заплатить за обслуживание госдолга.
"Этих денег хватило бы на поддержку бюджета, инфраструктуры и медиков, пенсионеров и всех тех, кого действительно должно поддержать государство. Это наша позиция и она не изменилась. Но украинское правительство просто перепутало приоритеты и погналось только за кредитами. Так нельзя", – подчеркнул парламентарий.
Беспокоят сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и условия, на которых власть подписала Меморандум.
"В Меморандуме есть несколько уникальных пунктов, которые никогда бы не подписал никто из опытных государственных управленцев. Например, согласились на продолжение медреформы Супрун и подписали пункт, что руководство Нацбанка не может поменяться. Это значит, что Нацбанком у нас руководит не государство, а МВФ? В Меморандуме есть пункты, которые прямо свидетельствуют, что за эти деньги отдали страну во внешнее управление", – подчеркнул Юрий Бойко.
Политик считает, что Меморандум с МВФ является ничем иным, как "программой сдачи национальных интересов". Она полностью противоречит ранее заявленным инициативам власти по поддержке экономики и мерам, необходимым для выхода страны из кризиса.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает получить второй транш от МВФ уже в сентябре.
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