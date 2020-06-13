На Одещині спекотно. Місцеві фермери зазнають страшних збитків через посуху. І вже очевидно - це нові умови, до яких треба звикати. Але як працювати аграріям у новому кліматі? Як вижити підприємцям у перехідний період? Та зрештою, хто допоможе компенсувати збитки через втрачений врожай?

Одеса стає зоною сухого землеробства. Тож для фермерів настав період глобальних змін: по-іншому обробляти ґрунти, відновлювати меліорацію, сіяти в інший час.

Сергій Степаненко, ректор Одеського державного екологічного університету:

В современных условиях засухи в Одесской области могут повторяться с периодичностью раз в два, в три года! Изменения, адаптация к этим изменениям должны уже сейчас быть разработаны!

Через посуху аграрії Одещини вже втратили більше як п'ять мільярдів гривень. Знищено до 90 відсотків врожаю. Господарства опинилися на межі банкрутства. Адже треба платити податки, за оренду землі, а ще - підготуватися до посівної: придбати паливо, насіння, хімікати.

Юрій Цимбалюк, агроном сільгосппідприємства:

Если от государства хотя бы какая-то помощь - хотя бы на 50 процентов, чтобы вернули нам то, что мы вложили в данную ситуацию - предприятие как бы чуть-чуть поднимется. А так - мы полностью в убытках!

Уже кілька місяців фермери та депутати разом вивчають ситуацію на полях, оцінюють перспективи - а вони зовсім не тішать. Їздили і до столичних чиновників - намагалися отримати хоч якусь компенсацію за втрачені посіви. Поки що усе марно.

Валентин Скалозуб, керівник сільгосппідприємства:

Я думаю, что если будет и дальше молчание, то мы получим в ближайшее время очень большой социальный всплеск! К нам обращаются, спрашивают: "что делать, мы готовы перекрывать дороги, мы готовы идти на радикальные меры". Но мы всячески народ, так сказать, удерживаем, потому что мы надеемся.

Днями ж стало відомо: уряд тільки працює над механізмом підтримки фермерів: за гектар втрачених посівів аграрії можливо отримають 5 тисяч гривень. Та коли? В Одеській облраді здивовані таким затягуванням - підтримати агросектор президента та Кабмін просили вже двічі.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Извините меня: мы обратились в апреле месяце о том, что у нас проблема, огромная проблема, огромные потери, миллиардные потери. Но сегодня уже июнь, середина июня месяца, а мы только разрабатываем такие программы! Это вот такими черепашьими шагами мы двигаемся - мы никуда не придем. И я понимаю, что если мы хоть на минуточку ослабим наше движение - мы ничего не получим. Это должны все прекрасно понимать: только совместными усилиями, объединившись - областной совет с аграриями - только таким образом мы сможем как-то повлиять на работу нашего Кабинета министров.

Облрада вкотре попросить владу підтримати аграріїв. А ще - затвердити окрему програму розвитку землеробства в умовах кліматичних змін. А поки ж на Одещині створять робочу групу з науковців та аграріїв. Разом думатимуть, як протистояти кліматичним змінам.