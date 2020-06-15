На Закарпатье, в Берегово, банкомат выдал 40 тыс. гривен вместо 4 тыс. Об этом сообщает Mukachevo.net.

В одном из банкоматов Берегово житель города снимал 8 тыс. гривен. Операцию пришлось проводить дважды, ведь среди имеющихся купюр в банкомате были только по 100 гривен. Сначала мужчина снял первые четыре тысячи гривен, потом еще.

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Первая операция прошла нормально, однако после второй житель Берегово понял, что что-то не так. Оказалось, что банкомат выдал ему 40 купюр номиналом в 1000 гривен.

"Соблазна присвоить деньги не было, сразу же решил позвонить на горячую линию банка", - признается мужчина.

В банке сообщили, что такое произошло из-за ошибки при пополнении, ведь номинал в 1000 гривен новый и возможно просто присутствовала человеческая ошибка. Добросовестного мужчину поблагодарили за сообщение и возврата денег.

Ранее сообщалось, что пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов.