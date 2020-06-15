В понедельник, 15 июня, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при помощи ПЦР-тестов коронавирус нашли у 5% жителей.

Из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными. В целом же, тем, кто заболел, делают два теста. Первый - для выявления болезни, и второй - когда человек клинически выздоровел

Также мэр отметил, что в Киеве на сегодняшний день самый высокий показатель ПЦР-тестирования в стране - более 85 тестов на 100 000 населения.

Кличко сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 53 жителей столицы, двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков.

Среди заболевших за прошедшие сутки:

21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет

3 девочки- 4, 5, и 6 лет.

27 мужчин от 20 до 87 лет

2 мальчика, которым 5 и 9 лет.

В больницы госпитализировали 5 пациентов.

Также Кличко рассказал о случае с зараженной коронавирусом директором школы, которая зная о диагнозе продолжала ходить на работу.

У нас шокирующий случай - директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу.

Мэр Киева также добавил, что в трех детских садиках среди персонала обнаружили случаи заболевания или подозрения в заражении коронавирусом. Они не открывались после карантина, но готовились к возобновлению работы.

В детском садике №804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В садике №495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. В учреждении 651 Соломенского района обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья, то есть эта женщина является контактным лицом и она на самоизоляции.

Он добавил, что эти садики город пока открывать не будет. Кличко призвал оставаться дома в случае проявления симптомов коронавируса.

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