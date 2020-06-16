Побачити "маленьких драконів" пропонують у печерах Словенії. Тамтешні науковці зуміли лабораторно вивести рідкісних амфібій - протеїв. Для біологів вони досі загадка. Про таємниці підземного світу - Анна Філь.

Постойнська печера одна з туристичних візитівок Словенії. Найбільша в Європі, відкрита для відвідувачів. За повір'ями місцевих жителів, колись тут жили справжні дракони. А тепер з'явилися "брати їхні менші". "Міні-дракони" так називають амфібій з науковим іменем "європейський протей". У Постойнській печері їх уперше вдалося виростити в лабораторії. А щойно закінчився карантин - біологи поспішають показати малят відвідувачам.

Мар'ян Батажел, директор печерного комплексу:

Відколи дракончики вилупилися з яєць, у нас були сотні причин для сумнівів. Чи виживуть вони? Чи зможемо ми їх прогодувати й захистити від інфекції? Як амфібії взаємодіятимуть між собою? Тепер ми дуже пишаємося, що за 4 роки роботи все вдалося. І нині в нас є багато протеїв. Хоча шансів вижити в них було менше ніж один відсоток.

Міні-дракони досі загадка для науковців. Зустріти їх можна лише в підземних водоймах. Пересуваються амфібії наосліп. Усе життя в них сповільнене й у цілковитій темряві. Серце б'ється раз на дві хвилини, без їжі можуть прожити з десяток років. І так дотягують до сторічного віку.

Катарина Кондуч, біологиня:

У нашій лабораторії є резервуар для води із системою фільтрації. Вода з печери проходить три ступені очищення: механічну, біологічну та хімічну. Це робиться для того, щоб у рідину не потрапила інфекція, шкідлива для амфібій.

Допоки словенські науковці не виростили протеїв у лабораторії - ніхто й не бачив, як вони з'являються на світ. Так само не знали і як відновлюють втрачені кінцівки. А спостереження в Постойнській печері - пролили світло на життя таємничих підземних створінь.

Відомо, що хімікати, які потрапляють у підземні води, для маленьких драконів можуть бути смертельними. Тому розведення в неволі - крок до того, щоб уберегти цих дивовижних амфібій від зникнення.