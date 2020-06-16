Легализация заробитчан: в Раде приняли важное решение [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла за основу законопроект "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".
За документ проголосовали 248 народных депутатов.
Закон предлагает:
- запретить компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства от потенциального соискателя за трудоустройство за границу;
- административную ответственность за нарушение такими компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.
После окончательного принятия закона украинский трудовой мигрант больше не будет платить деньги компании-посреднику за вакансию; а на нарушителей будут налагать штраф (2-5 тысяч необлагаемых минимумов).
Мошенничество существенно уменьшится, ведь большинство нечестных бизнесменов зарабатывают на том, что берут заранее деньги за вакансию с соискателей, а потом или просто исчезают с деньгами или отправляют людей непонятно куда.
В случае, если компания-посредник будет плохо работать, врать соискателю о вакансии и условиях работы, то не получит от работодателя свою оплату.
Напомним, Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов.
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