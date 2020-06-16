На железнодорожном вокзале Белой Церкви от удара током погиб подросток, который залез на крышу товарного вагона. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям позвонили работники вокзала, которые видели, как экстремал залез на вагон, после чего его сразу же ударило током.

Работникам ГСЧС пришлось лишь констатировать смерть парня, который случайно коснулся провода под напряжением. Чтобы снять его обгоревшее тело с крыши вагона, спасателям пришлось обесточивать всю линию.

Как оказалось, погибший парень был 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Киеве подростки напугали пассажиров метро экстремальными трюками.