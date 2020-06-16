Михаил Добкин поборется за кресло мэра Киева [ Редактировать ]
Бывший народный депутат и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост. Потому что, то, что происходит с Киевом, мне, честно говоря, как жителю Украины, не нравится. Моя столица должна быть другой: более ухоженной, чистой, комфортной..."
На уточнение ведущего о том, собирается Добкин бороться за кресло столицы Украины или первой столицы Украины (Харьков - ред.), политик ответил:
"А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо".
Напомним, местные выборы в Украине, в том числе и в Киеве, состоятся 25 октября 2020 года. Кроме действующего городского головы Киева Виталия Кличка, за пост мэра будут бороться нынешние народные депутаты.
Ранее сообщалось, что в мэры Киева партия "Слуга народа" может выдвинуть женщину.
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Политик отметил, что он и его команда официально объявят об участии в выборах после того, как они будут объявлены.
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