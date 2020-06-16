Цены на нефть взвинтил прогноз рекордного роста спроса [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть резко выросли во вторник, 16 июня, на фоне прогноза Международного энергетического агентства о рекордном роста спроса в 2021 году. Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть североморской марки Brent к закрытию торгов подорожали на $0,58 (+1,46%) до $40,30 за баррель. Котировки техасской нефти WTI поднялись в цене на $0,49 (+1,32%) - до $37,61 за баррель.
"Черное золото" дорожает благодаря благоприятным статистическим данным из США, указывающим на восстановление американской экономики.
Ростку цен способствует и новый прогноз Международного энергетического агентства. Ожидается, что в 2020 году мировой спрос на нефть составит 91,7 млн баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей больше, чем прогнозировалось месяцем ранее. При этом в 2021 году спрос увеличится на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки.
Рост котировок ограничивает стремительное распространение коронавируса в Южной Америке, и прежде всего Бразилии, а также выявление новых случаев заболевания в Китае (+46 за последние сутки). На этой неделе число инфицированных COVID-19 во всем мире достигло 8 млн человек.
Аналитики предупреждают, что цены на нефть могут стремительно обвалиться, если мир накроет вторая волна коронавируса. Национальным правительствам придется снова ужесточить карантинные правила и ввести ограничения, что приведет к сокращению спроса на энергоносители.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти.
по теме
Цены на нефть установили "минирекорд"
Котировки растут в ожидании того, что во время видеоконференции, которая может состояться 4 июня, основные производители "черного золота" - страны ОПЕК и Россия - согласятся продлить соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на июль и даже август.
Обвал цін на нафтовому ринку: коли чекати дешевий бензин
Які причини здешевшання палива, та чого варто очікувати українцям?
Коли постраждалі від коронавірусу лікарі отримають обіцяні державою виплати?
Лікарі, які перехворіли на COVID-19, та родичі медиків, які, на жаль, не побороли інфекції - змушені ще й доводити державі, що справді були заражені
Бізнес під час карантину: як епідемія коронавірусу вплинула на економіку України
Після послаблення карантинних заходів і відкриття літніх майданчиків - зафіксовано падіння виручки ресторанів та кафе
Нефть стремительно падает в цене - Bloomberg
Cтоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,43%