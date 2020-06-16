Мировые цены на нефть резко выросли во вторник, 16 июня, на фоне прогноза Международного энергетического агентства о рекордном роста спроса в 2021 году. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent к закрытию торгов подорожали на $0,58 (+1,46%) до $40,30 за баррель. Котировки техасской нефти WTI поднялись в цене на $0,49 (+1,32%) - до $37,61 за баррель.

"Черное золото" дорожает благодаря благоприятным статистическим данным из США, указывающим на восстановление американской экономики.

Ростку цен способствует и новый прогноз Международного энергетического агентства. Ожидается, что в 2020 году мировой спрос на нефть составит 91,7 млн ​​баррелей в сутки, что на 500 тыс. баррелей больше, чем прогнозировалось месяцем ранее. При этом в 2021 году спрос увеличится на рекордные 5,7 млн ​​баррелей в сутки.

Рост котировок ограничивает стремительное распространение коронавируса в Южной Америке, и прежде всего Бразилии, а также выявление новых случаев заболевания в Китае (+46 за последние сутки). На этой неделе число инфицированных COVID-19 во всем мире достигло 8 млн человек.

Аналитики предупреждают, что цены на нефть могут стремительно обвалиться, если мир накроет вторая волна коронавируса. Национальным правительствам придется снова ужесточить карантинные правила и ввести ограничения, что приведет к сокращению спроса на энергоносители.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти.