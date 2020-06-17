"Выносили воду ведрами": ливнем затопило столичную многоэтажку (видео) [ Редактировать ]
В Киеве ливнем затопило подъезд и квартиры в доме. Об этом сообщает Kyiv LIVE.
Отмечается, что на Святошино в одном из домов коммунальщики поставили пластиковое "колено" в металлическую трубу ливнестока, ничем не закрепив его. И сегодня, 17 июня, когда в столице пошел сильный дождь, "колено" выскочило, и вода потекла по подъезду.
Местами вода затекла и в квартиры.
Жители сами кое-как втиснули "колено", им пришлось выносить воду ведрами.
Напомним, в среду, 17 июня, после обеда Киев накрыл сильный ливень.
Также сообщалось, что в Украине из-за непогоды произошло обесточивание в 5 областях.
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