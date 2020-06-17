Воды по колено: Киев затопило (видео) [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, после обеда Киев накрыл сильный ливень. Осадки были сильными и улицы практически за пару минут оказались затопленными. Пользователи сети активно публикуют фото и видео в социальных сетях.
В частности, на Подоле было по колено воды.
Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году.
Ранее мы писали о том, что на Киевщине прошел град, который уничтожил урожай некоторых овощей и фруктов.
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