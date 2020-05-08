В Киеве прошел рекордный "тропический" ливень [ Редактировать ]
Дождь, прошедший 7 мая, стал самым сильным за 130-летнюю историю наблюдений.
Об этом пишет Центральная геофизическая обсерватория.
По информации, в последний раз такие сильные осадки в столице наблюдались 7 мая 1908 года.
"В Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого же числа в 1908 году", - отмечается в сообщении.
Они добавили, что дождливые майские осадки ликвидировали недобор дождя в июне 2020 года.
Напомним, в Киеве прошел дождь с градом и сильная буря. Улицы были засыпаны градинками, и стали белыми, будто зимой.
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