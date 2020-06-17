Удар блискавки в будинок на Кіровоградщині. Хата пішла тріщинами, повилітали шибки. А господині пошкодило око - зараз вона у лікарні. Більше про блискавичні травми й збитки - у нашому сюжеті.

Порізи на тілі та обличчі від скла, пошкоджене око - таких травм зазнала двадцяти восьмирічна Анжела, коли в її дім влучила блискавка.

Анжела Лига, жителька с. Новий Стародуб:

Я прокинулась думаю гляну скіки время, відкриваю телефон, відкриваю чехол і свист, різка вспишка, боль, мене скинуло з ліжка, чую діти плачуть все затікає все пече. Я дуже злякалась за дітей, слава Богу що з ними все добре, трішки царапинка, але вони цілі, бо дуже було страшно.

Допоміг чоловік, який саме повернувся з роботи.

Ростислав Лига, житель с. Новий Стародуб:

Коли забіг то тьма просто була, нічого взагалі видно не було, понаходив на крики і всьо, малі кричали, вона не помню на чотирьох лізла.

Наразі потерпілій рятують зір медики в обласній лікарні. Жінку вже прооперували.

Тетяна Воскобойнік, завідувачка офтальмологічного відділення Кіровоградської обласної лікарні:

Травма важка, ми не знаємо що там ще із сітківкою, сьогодні буде проведена ультрозвукова діагностика, якщо немає там такої важкої стану як відшарування, то шанси на відновлення зору у неї є і ми все робитимемо.

Стіни в тріщинах, із вікон вилетіли шибки. Одна стіна дивом не завалилася. Громовиця майже зруйнувала хату.

Віталій Писаренко, керівник Петрівського РЕМ:

В даному випадку мені відомо те, що там трапилося попала шарова молнія в будинок. У нас по лінії тоже розряд пройшов невеликий, погоріли лічильники, три вийшло з ладу, прилади обліку востановили і автоматичні вимикачи штук шість замінили. так більше нічого, думаю попадання молнії було.

Старенький будинок після влучення блискавки ремонту не підлягає, - заявляють у сільській раді. Тому нині родині шукають нове житло.