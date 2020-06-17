С начала осени президент Украины Владимир Зеленский начнет свою выездную активность. Такой вариант рассматривается только в том случае, если позволит пандемия. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас ведутся переговоры о рабочих визитах Зеленского.

Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре - октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов.

При этом Жовкла добавил, что этим летом возможны один - два визита президентов других стран в Украину.

По его словам, 20-23 июля Украину с рабочим визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруги.

Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины.

Напомним, ранее президент назначил главу Запорожской ОГА. Также Зеленский назначил главу внешней разведки.