Зеленский назначил главу Запорожской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Боговина на должность главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - говорится в указе.
На этой должности Боговин сменил Виталия Туринка.
К слову, у Боговина нет опыта работы на государственной службе. В 2006 году он основал компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области. В 2010 году Боговин совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.
На парламентских выборах 2019 года Боговин выдвигался на округе №78 от партии "Слуга народа", но его на несколько тысяч голосов опередил представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пономарев.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу внешней разведки. Также мы писали о том, что Ткаченко назначили министром культуры.
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