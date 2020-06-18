Алименты в Украине: размер выплат будут индексировать [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает введение индексации размера алиментов. Об этом сообщает "РБК-Украина".
За проект проголосовали 246 депутатов.
Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". Предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.
Подчеркнем, норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 "Семейного кодекса" уже более 14 лет. В 2016 году ее закрепили также и в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины об индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".
Однако в настоящее время у этой нормы нет механизма реализации.
Отсутствие механизма реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке.
Ранее мы писали о том, что в 2020 году минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей в Украине вырастет.
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